Door corona extra run op ’eigen plekje’

’In verband met de overweldigende belangstelling hebben we helaas moeten besluiten geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Er is geen enkele zekerheid te geven over de tijd dat men op de wachtlijst staat’, staat te lezen bij Ecologisch Tuinenpark De Driehoek in Tuindorp. Het is zeker niet de enige vereniging die platgebeld en -gemaild wordt met de vraag of er nog een tuintje beschikbaar is. Utrecht kent ongeveer vijftien tuinverenigingen en vrijwel allemaal melden ze dat ze vol zijn en dat aanmelden momenteel vrijwel zinloos is.

Tuinenpark Ons Buiten ligt tussen een spoorlijn en Voordorp en is een van de oudste tuinverenigingen van Utrecht. Het complex staat bekend om de mooie siertuinen van 250 vierkante meter met een eigen huisje. De ongeveer honderd leden betalen huur, het huisje mag verkocht worden aan de volgende gegadigde.

De afgelopen jaren stond altijd wel een aantal tuinen te koop, maar inmiddels is de wachtlijst opgelopen tot drie à zes jaar en staat de vereniging pas vanaf januari 2021 weer nieuwe namen toe op de wachtlijst.

Sophia Anastasia huurt hier al vijftien jaar een tuintje en vertelt: „Voorheen was er een vlotte doorloop, maar nu is het een gekkenhuis.” Ze denkt dat niet alleen corona zorgt voor een toeloop. „Hier in de omgeving is enorm veel nieuwbouw, waarbij de bewoners geen eigen tuin hebben. Die mensen melden zich hier aan op zoek naar wat eigen groen.” De prijzen van de tuinen gaan overigens niet omhoog. Sophia: „We hebben een commissie die toeziet op de prijzen, we willen hier geen woningmarkttuinencrisis.”

Bij Tuindersvereniging Abstede in Sterrewijk hebben ze al jaren een lange wachtlijst. Hier hanteren ze geen stop, omdat ze iedereen een gelijke kans willen geven. Reinier Snijder is voorzitter van het park met zestig tuinen. „Op dit moment staan er ongeveer zeventig mensen op de wachtlijst en dat is veel. Zeker als je bedenkt dat er gemiddeld maar drie tuintjes per jaar vrijkomen.”

Hij denkt dat ook na de coronacrisis de vraag blijft: „In Utrecht zijn volkstuintjes geliefd, want mensen willen graag hun eigen groenten verbouwen en hebben zelf vaak maar weinig eigen groen. Wie hier wil tuinieren, moet wachten.”