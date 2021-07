Zeetransportbedrijven bezorgen Nikkei klein verlies

Vooral de Japanse zeetransportbedrijven, die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen, werden van de hand gedaan. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven in het tweede kwartaal flink is toegenomen, hield de koersverliezen beperkt.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de min op 28.707,04 punten. Volgens lokale media overweegt de Japanse overheid de coronamaatregelen in Tokio en andere gebieden met twee weken tot een maand te verlengen nu het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad is gestegen tot het hoogste niveau sinds eind mei. In Tokio worden vanaf 23 juli de Olympische Spelen gehouden.

Grootste dalers

De grote Japanse containervervoerders Kawasaki Kisen, Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen waren de grootste dalers met verliezen tot ruim 4 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,7 procent ondanks het succesvolle beursdebuut van Didi Global op Wall Street. De Chinese taxi-app, waarin SoftBank een groot belang heeft, haalde met de beursgang 4,4 miljard dollar op.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de groei van de Chinese industrie in juni is vertraagd ten opzichte van mei. Officiële cijfers van de Chinese overheid wezen eerder deze week ook al op een lager groeitempo van de bedrijvigheid in de industrie, mede door de heropleving van het coronavirus in delen van het land. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.