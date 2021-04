Professoren Britse universiteit mogen geen spelfouten meer corrigeren

De herziene aanpak moet zorgen voor meer gelijke kansen, ongeacht de achtergrond van leerlingen. De werkwijze zou een eerlijkere beoordeling opleveren op kwaliteit van ideeën en kennis.

De universiteit meent dat bepaalde studenten worden benadeeld of ontmoedigd door een strenge beoordeling van de Engelse taalvaardigheden. De school stelt dat het hierbij gaat om studenten die naar slecht presterende scholen zijn geweest, studenten die langdurig ziek zijn geweest of studenten voor wie Engels niet de eerste taal is.

Onder druk

Het beleid komt niet geheel als een verrassing: universiteiten in Groot-Brittannië staan onder druk om meer studenten op te nemen uit kansarme milieus.

De University of the Arts in Londen heeft een gelijksoortig beleid. Docenten hebben daar de opdracht gekregen ’spelling-, grammatica- of andere taalfouten te accepteren’ zolang ze ’de communicatie niet significant belemmeren’, aldus The Telegraph.