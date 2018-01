De vijf grootste missers van Nederlandse toeristen

Ook deze jongeren gingen zwaar in de fout:

In 2008 haalde een Rotterdamse student zijn geslachtsdeel uit zijn broek en zwaffelde daarmee langs de Taj Mahal in India. Niet slim van hem: hij had ’t gefilmd en ging via social media de hele wereld over. Einde carrière voor de Hotelmagement-leerling. Zijn school sprak van ’onfatsoenlijk en onacceptabel gedrag’. De reis was juist bedoeld om niet-westerse culturen te leren kennen en respecteren.

In 2015 poseerde Dylan S. uit Ankeveen met een stel vrienden in z’n blote kont op berg Kinabalu in Borneo. Toen de foto waarop de jongeheren trots stonden openbaar werd, sloegen de autoriteiten de 23-jarige in de boeien. De naaktactie zou de goden ongunstig hebben gestemd. Prompt was kort daarna een aardbeving. Dylan werd het land uitgegooid na een paar dagen cel.

In 2016 kreeg Klaas Haijtema uit het Friese Wons drie maanden cel in Myanmar. Hij lag te slapen in Mandalay maar werd wakker door een Boeddhistische preek. Klaas ergerde zich aan de herrie en liep naar een volgens hem ’kraakpand’ om de stekker uit de installatie te trekken. Het bleek een heilige tempel. Ondanks uitputtende excuses moest hij de cel in.

In 2017 vond een jonge Nederlandse toerist het nodig bier te drinken in een Indiase tempel. Medewerkers van het hindoe heiligdom in Hampi (Karnataka) stuurden hem weg. De toerist probeerde een paar minuten later een fles onder zijn kleren opnieuw naar binnen te smokkelen. Er werd lokaal zelfs tegen de Hollander gedemonstreerd. De Nederlandse ambassade heeft hem waarschijnlijk geadviseerd snel te vertrekken.