Land leeft tussen hoop en vrees met familie mee Mysterie vermiste kinderen in Colombia nog niet opgelost: ’Ze zijn nog in leven’

Een groot bosgebied wordt uitgekamd op zoek naar de vermiste kinderen in Colombia. Ⓒ ANP / AFP

Bogotá - De familie van vier minderjarige kinderen die vermist worden in het dichte oerwoud van Colombia heeft de overheid en de media verzocht om hun gevoelens in deze moeilijke tijd te respecteren en geen valse verwachtingen te wekken. Hun onzekerheid neemt met de dag toe. President Gustavo Petro had op Twitter gemeld dat de vier levend waren teruggevonden, maar moest die uitspraak later intrekken.