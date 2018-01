Universiteit: uitlaatgastest was goedgekeurd

Eerder werd al bekend dat Volkswagen ook op apen proeven met uitlaatgassen liet doen. Het onderzoek werd uitgevoerd en gefinancierd door een onderzoeksgroep die betaald werd door VW maar ook door BMW, Daimler en Bosch.

Daimler en BMW zeggen niets te hebben geweten van het onderzoek en distantiëren zich ervan.

Grote vergissing

Ook de Duitse autoriteiten veroordelen de onderzoeksmethoden. „Deze testen op apen en zelfs op mensen zijn ethisch niet te rechtvaardigen”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert. „Dit roept kritische vragen op over degenen die erachter zitten.”

Volgens het rapport onderzocht Volkswagen in 2014 hoe gezonde mensen reageerden op de inademing van stikstofdioxide. Stikstofdioxide is het vervuilende element in de uitlaatgassen dat de autofabrikant in onderzoeken heeft gemanipuleerd om de wettelijke limieten voor dieselvoertuigen te halen. In werkelijkheid werden die limieten vaak overschreden.

Volkswagen meldt dat het onderzoek een grote vergissing is geweest. De ondernemingsraad van het autobedrijf roept op tot een gedetailleerd onderzoek naar de zaak.