Volkswagen testte uitlaatgassen op mensen

Volgens het rapport onderzocht de autofabrikant hoe gezonde mensen reageerden op de inademing van stikstofdioxide, het vervuilende element in de uitlaatgassen, waarmee Volkswagen op grote schaal heeft gesjoemeld. De studie werd medegefinancierd door BMW en Daimler. Dat laatste bedrijf zegt zich nu volledig te distantiëren van de studie en die te ’veroordelen’.

In totaal zijn 25 proefpersonen gebruikt. Tijdens het onderzoek werd ’geen reactie op het inademen van NO2 gevonden’, zo staat in het rapport. Ook bleek dat er ’geen ontstekingsreactie ontstaat in de luchtwegen’. Hoe de „proefmensen” precies hun werk moesten doen, is niet bekend.

Volgens de krant zijn de ’mensproeven’ in de top van het bedrijf bekend geweest, want in het rapport worden namen van bestuursleden genoemd. In het onderzoeksteam zaten tevens verschillende professoren en onderzoekers van universiteiten, met hoogleraar en toxicoloog Helmut Greim aan het hoofd.

’Doel was reclame maken’

Volgens de Süddeutsche Zeitung was het officiële doel - om de ’uitwerkingen van uitlaatgassen voor mens en natuur onbevooroordeeld te testen’ - een wassen neus: het echte doel was reclame voor de ’schone diesel’ maken.

Zaterdag werd al duidelijk dat apen urenlang uitlaatgassen moesten inademen in het onderzoek, dat ook werd gefinancierd door BMW en Daimler.