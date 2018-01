VW-topman betuigt spijt over uitlaatgastesten op mensen

Ⓒ ANP

WOLFSBURG - VW-topman Matthias Müller heeft omstreden proeven met dieseluitlaatgassen op mensen onaanvaardbaar genoemd. De methoden die in de VS werden toegepast waren verkeerd, ze waren onethisch en walgelijk, zei Müller maandagavond in Brussel. ,,Het spijt me dat Volkswagen betrokken was bij deze operaties. Er zijn dingen die men simpelweg niet doet'', voegde hij eraan toe.