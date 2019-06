‘Jongeheer’ meldt zich na treinplassen

De jongen was duidelijk te zien op de beelden die hoogstwaarschijnlijk door zijn vrienden waren gemaakt, en mogelijk ook door hen online werden gezet. In ieder geval verschenen ze op Dumpert. Hij leek onder invloed van alcohol te verkeren.

Online werd schande gesproken van de smerige actie van de ‘jongeheer’ in de tweedeklascoupé. ,,We gaan even lekker over deze stoel heen pissen.”, zegt hij op het filmpje. Zijn maten lachen er hard om. Het is niet bekend om welke trein het gaat, en wanneer de jongen zijn blaas leegde over het treinmeubilair.

Tweet van woordvoerder

Een woordvoerder van de NS verstuurde eerder op de dag een tweet waarin hij vroeg naar de dader uit te kijken. ,,We bieden hem op de Dag van de Schoonmaker namelijk graag een meeloopstage van 200 uur aan”, voegde hij er cynisch aan toe.

De tweet met daarin de foto van de jongen en de link naar het filmpje is inmiddels verwijderd. Het is nog niet duidelijk of de jongen daadwerkelijk gaat schoonmaken, of dat hij op een andere manier wordt aangepakt.