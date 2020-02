Vrijgesproken Trump haalt uit naar Democraten: ze wilden ons vernietigen

Volg onderaan dit bericht de live-tweets van onze correspondent in Washington.

„Ze hebben al het mogelijke gedaan om ons te vernietigen en hebben onze natie zeer gekwetst”, zei hij tijdens een gebedsontbijt in Washington.

„Ik hou niet van mensen die hun geloof gebruiken als rechtvaardiging om te doen waarvan zij weten dat het verkeerd is. Ook hou ik niet van mensen die zeggen: ’Ik bid voor u’, wanneer zij weten dat dat niet zo is”, zei Trump op het jaarlijkse National Prayer Breakfast. De president haalde daarmee uit naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en senator Mitt Romney, de enige Republikein die stemde voor zijn veroordeling.

’Viering’ Witte Huis

Trump verscheen later in het Witte Huis voor wat hij een „viering” noemde met zijn partijgenoten. Hij memoreerde onder andere de „oorlog’ die hij had gevoerd vanaf het begin dat hij aantrad als president in januari 2017. „We zijn door een hel gegaan, oneerlijk, ik had niks gedaan.” Verder dankte de president als een winnaar bepaalde medewerkers die aan de triomf hadden meegewerkt. Hij hield nog triomfantelijk de voorpagina van de Washington Post van vandaag omhoog met de kop ’Trump acquitted’.

