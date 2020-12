Hossende mensen houden geen afstand in Efteling, muzikale act geschrapt

De beelden zijn gemaakt op de Warme Winter Weide waar live-muziek was. „We hebben gemerkt dat we tijdens deze act niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Ondanks alle mensen die het publiek in de gaten houden en allerlei maatregelen. Dat is jammer, want 99 procent van onze gasten gedraagt zich voorbeeldig.”, zo laat een woordvoerder van De Efteling weten aan Omroep Brabant, die vindt dat de video „een vertekend beeld” geeft. „De rest van de dag is prima verlopen. Het laat ook niet zien waar wij de afgelopen maanden zo hard ons best voor doen: een veilig dagje uit bieden.” Het park heeft besloten na dit incident de muzikale act op de Warme Winter Weide te schrappen.

Een woordvoerder van de gemeente Loon op Zand bevestigt dat zowel de toezichthouder van de gemeente als de burgemeester met het pretpark gesproken heeft. „De Efteling heeft het in de regel goed voor elkaar. (...) Vóór de coronatijd zag je alleen ’Efteling-volk’, nu zijn de bezoekers en hun bedrag af en toe wat onvoorspelbaar.”

De woordvoerder benadrukt dat er niet meer mensen toegestaan worden in het park dan de „afgesproken capaciteit.” De medewerkers van het park wordt niets verweten. „Onze mensen doen hun uiterste best om iedereen die zich niet aan de regels houdt, aan te spreken.”