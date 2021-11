Ondanks verbod: toch Ajaxfans in Dortmund-vakken

Dat laat een fan van de landskampioen weten die erin is geslaagd op die manier de wedstrijd bij te kunnen wonen. ,, Je kon voor € 18 per stuk maximaal tien kaarten bestellen”, laat hij weten aan De Telegraaf. ,,Dat hebben heel veel mensen gedaan.”

Hij denkt dat ‘honderden fans, en misschien wel meer’ van de Amsterdamse club in het Signal Iduna Park tussen Duitse fans met geelzwarte shawls zullen zitten om de Europese kraker in groep C van het kampioenenbal bij te wonen. ,,De mensen zitten in vakken op gewone tribunes, door het hele stadion heen. Ik weet dat er al meer dan 150 fans aan de lange zijde bij de middellijn zitten.”

Bekijk ook: Duitse politie in opperste staat van paraatheid voor bezoek Ajax en Feyenoord

Fans zagen kans schoon

De Telegraaf heeft meerdere kaarten gezien die de supporter heeft besteld. Het lijkt een blunder van de Duitse club, ontstaan nadat een week geleden per abuis het ticketportal voor iedereen werd geopend. Dat was bedoeld voor Duitse fans, maar ook Nederlandse supporters zagen hun kans schoon en sloegen meteen toe. Toen dat bekend werd, sloot Borussia snel die mogelijkheid.

Op de website meldde de club ook expliciet dat Ajax-fans niet welkom waren in Borussia-vakken. ,,Het is voor hen verboden plaats te nemen op andere plekken buiten de uitvakken. Ze worden daar niet toegelaten.”

In een reactie zwakt een woordvoerder van Borussia Dortmund, in de wetenschap dat veel Nederlandse fans inmiddels al kaartjes hebben, dit verbod inmiddels af. ,,We verwachten zo'n 5000 fans uit Nederland, en vanwege de verwachte belangstelling hebben we extra ruimte beschikbaar gesteld. We hopen dat dit beleefde gebaar van ons zal worden beantwoord met goed gedrag van de uitsupporters.”