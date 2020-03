Slapende vrouw valt uit auto en overlijdt in Frankrijk

Ⓒ EPA

Yonne - Een vrouw uit Italië is zondagnacht op de snelweg in Frankrijk overleden na een bizar ongeval. De 35-jarige vrouw lag te slapen op de achterbank van de wagen toen ze met haar ouders over de snelweg tussen Lyon en Parijs reed. Door onbekende oorzaak is de vrouw in de buurt van Auxerre uit de auto gevallen en kort daarna doodgereden.