Heibel in Gelderse PVV

De ex-PVV’er zegt in principe nog wel achter de meeste standpunten van haar oude partij te kunnen staan. De breuk tussen haar en de Gelderse fractie gebeurde niet van de ene op de andere dag, legt ze uit.

„Ik ben al een poosje Statenlid en heb mijn vinger opgestoken om ook in Nijmegen een PVV-afdeling te beginnen en aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Maar daar wilde de partij niet aan. In Nijmegen hebben 10.000 mensen op de PVV gestemd. Dan laat je mensen in de kou staan.”

De voormalige PVV’er gaat nu namens de partij Onafhankelijk Politiek Actief (OPA) een gooi doen naar een gemeenteraadszetel in Nijmegen.

In Gelderland is het PVV’er Marjolein Faber die de lokale gemeenteraadsverkiezingen coördineert. Ze zwaait ook de scepter over de Statenfractie van de PVV en zit in de Eerste Kamer voor haar partij. Volgens Poortinga is Faber woedend over haar vertrek. „Ik kreeg het verwijt niet loyaal te zijn. Dat deed voor mij de deur definitief dicht”, aldus de politica.

„Als je voor de PVV uitkomt ben je per definitie loyaal. Het heeft namelijk ingrijpende gevolgen voor je privéleven. Toen ik mijn 87-jarige vader vertelde dat ik wegging bij de partij, begon hij van opluchting te huilen. Hij vertelde dat hij altijd zo bang is geweest dat ik een kogel zou krijgen.”

Poortinga vindt dat haar oude partij zich over een paar zaken achter de oren moet krabben. Zo ziet ze de PVV steeds extremer worden, een kwalijke tendens vindt ze. „Als je als partij altijd maar hamert op de islam en niet op andere dingen, dan is dat extreem. Er zijn ook andere grote problemen.”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen selecteert de PVV juist kandidaten die bij die extreme islamkoers passen, stelt Poortinga. „Het geeft andere politieke partijen het gevoel: daar heb je die PVV’ers weer. Als je ook andere zaken aankaart, dan geven andere partijen je een kans. Nu wordt de deur bij voorbaat al dicht gesmeten. Je kandidaat-raadsleden wil je een andere start geven.”