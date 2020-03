De Heilig-Grafkerk in Jeruzalem is dicht. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Het coronavirus is de grootste dreiging voor de mensheid sinds de Middeleeuwen en kan meer slachtoffers maken dan de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de woorden van Benjamin Netanyahu, die de laatste dagen een meester is in het scheppen van doemscenario’s.