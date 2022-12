Vijfjarig jongetje in ziekenhuis na aanval door dingo op Australische camping

Het is niet duidelijk waarom de dingo de vijfjarige jongen zondagmiddag aanviel op de Ocean Lake-camping. Volgens de aanwezige rangers had de jongen het dier niet uitgedaagd. Toch beet het dier hem in het hoofd, op zijn armen en zijn achterwerk. „Het kind liep meerdere beetwonden op voor zijn vader de dingo van hem af kreeg”, aldus de lokale hulpdiensten. De toestand van de jongen is stabiel en hij voelt zich goed, voegden ze er nog aan toe.

Er wordt een onderzoek geopend naar wat er gebeurd kan zijn. Volgens de burgemeester van Fraser Coast, waarin de camping ligt, is het een „vreselijk incident” voor de familie. „Een aanval door een dingo zie je ongeveer één keer per jaar”, zegt George Seymour. „En zorgwekkend is dat het meestal gebeurt bij een kind jonger dan 6 of 7 jaar. Het is echt belangrijk voor bezoekers van de camping en de regio om hun kinderen goed in de gaten te houden.”

Volgens de lokale politie is de groeiende populatie van dingo’s de reden dat het risico op aanvallen toeneemt. Er worden dan ook maatregelen genomen. Zo werd vorige week nog een 7 kilometer lang hek geplaatst rond een natuurgebied om te vermijden dat dingo’s mensen kunnen benaderen. Dat werd geplaatst in Orchid Beach, op zo’n 10 kilometer van waar de vijfjarige jongen aangevallen werd. De gemeenteraad omschreef de situatie met de dieren recent nog als „extreem zorgwekkend” en belooft beterschap.