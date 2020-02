Rus aangehouden in Parijs die seksvideo verspreidde

De video verijdelde de kandidatuur van Benjamin Griveaux voor het burgemeesterschap van Parijs. De verspreiding ervan werd in brede kringen veroordeeld. Een weinig bekende website beweerde dat Griveaux intieme mobiele telefoonberichten had uitgewisseld met een jonge vrouw en haar de video had gestuurd. Pavlenski, die in 2017 asiel vroeg in Frankrijk, zei dat hij de video had gepost, waarop een man te zien was die betrokken was bij een seksuele daad.

De huidige burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zei dat het privéleven van mensen moet worden gerespecteerd. Justitiële bronnen, die door Franse media worden geciteerd, zeiden dat de arrestatie van Pavlenski geen verband hield met de video. Hij werd gezocht voor een vermeende vechtpartij in Parijs op 31 december.