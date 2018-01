Waar is het ’billenshirt’ van Ronald Koeman?

Ⓒ ANP Kippa

Oud-international Jan Vennegoor of Hesselink blijkt over een goudmijn aan geruilde voetbalshirtjes te beschikken, voor Royston Drenthe dreigde een geldboete als hij zijn bovenkleding aan de tegenstander zou afstaan, en Ronald Koemans ’billenveegshirt’ zorgt nog steeds voor oud zeer. Dat komt vanavond aan bod in tv-programma Shirtje ruilen, waarin presentator Frank Evenblij bekende voetballers en verzamelaars bezoekt.