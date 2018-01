Nieuw horrorhuis van familie Turpin opgedoken

De 78-jarige Nellie Baldwin koopt al jarenlang huizen op, om ze vervolgens door te verkopen. Vele bouwvallige, smerige onderkomens passeerden de revue - maar zó erg als bij de horrorfamilie Turpin was het nooit.

Het was ’goor’ en zag eruit alsof het ’onbewoonbaar’ was, zo vertelt Baldwin tegen CNN. „De bewoners hadden poep op de muren gesmeerd. In iedere kamer stonk het verschrikkelijk.”

Ook lag er ’overal waar je keek’ afval. Baldwin begon te schrobben, en moest ’s avonds tien liter bleekmiddel over de vloer gieten om het de volgende dag weer draaglijk te maken.

Baldwin heeft zich altijd afgevraagd wat er zich afspeelde bij de bewoners. Ze had bij de aankoop in 2011 geen contact met de bewoners, want de Turpin-familie waren huurders, en Baldwin kocht het huis van de bank. Die bedong een - achteraf gezien - veelzeggende clausule: als de familie van Baldwin ziek zou worden, was de bank niet aansprakelijk. Toch ging geen belletje rinkelen. „We dachten er niet bij na.”

Toen Baldwin twee weken geleden het hele verhaal hoorde, was ze „in shock”. De kinderen werden wekenlang geketend aan hun bed, mochten niet naar de wc, waren zwaar ondervoed en moesten kijken naar etenswaar dat ze niet mochten opeten. Volgens aanklagers zijn ze systematisch uitgehongerd, gemarteld en mishandeld. „Het maakt me ziek. Dat zoveel kinderen twaalf jaar lang zo moeten leven... Het breekt mijn hart.”

Bekijk ook: Politie VS vindt dertien geketende broers en zussen