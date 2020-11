Marjo (74) haalde gedode aap ooit binnen: ’Mike was een maatje van me’

Marjo Hoedemaker bij het verblijf van de chimpansees: „Iedere dag zocht ik Mike wel even op. En altijd herkende hij me onmiddellijk.” Ⓒ Foto Thijs Rooimans

Amersfoort - Al ruim vijftig jaar waren Marjo Hoedemaker (74) en chimpansee Mike (56) dikke maatjes. Dat de mensaap dinsdag na zijn ontsnapping moest worden doodgeschoten, grijpt de dierenkenner en nestor van Dierenpark Amersfoort zeer aan. „Hij had altijd zo’n lol en was echt een sociale, goede vader. Dat hij zo moest sterven, is heel kil.”