Mishandeling krijgt fiks staartje voor Lil Kleine: zaak naar meervoudige kamer

Vermeend slachtoffer Bill Cosby: hij heeft nul spijt getoond

Andrea Constand, een van de vrouwen die Bill Cosby aanklaagde wegens seksueel misbruik, is ondanks zijn vrijlating nog steeds blij dat ze haar verhaal heeft gedaan. „Het was het waard”, zei Constand in haar eerste televisie-interview sinds de acteur weer vrij is.