Man (66) overleden na geweldsincident in Enschede

ENSCHEDE - Een 66-jarige man uit Enschede, die vrijdag na een geweldsincident in een woning in dezelfde plaats in het ziekenhuis terechtkwam, is maandag overleden. Dat meldt de politie woensdag. Een 31-jarige man uit Enschede is aangehouden.