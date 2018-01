Amerikaanse 'serie-verstekeling' weer opgepakt

Hartman was enkele dagen voor het incident op vrije voeten gekomen. Ze was eerder deze maand aangehouden nadat ze zonder ticket van Chicago naar Londen was gevlogen. De 66-jarige vrouw glipte in het verleden vaker zonder ticket aan boord van vliegtuigen. Het leverde haar de bijnaam ’serial stowaway’ op.

Medewerkers van het vliegveld bij Chicago betrapten Hartman afgelopen weekend, berichten lokale media. De vrouw liep ’s nachts rond in een gedeelte van de luchthaven waar privévliegtuigen worden onderhouden. Ze weigerde naar verluidt te vertrekken.

De autoriteiten arresteerden Hartman later op een andere plek op het vliegveld. Ze zit nu weer vast omdat ze de voorwaarden van haar voorwaardelijke invrijheidstelling heeft overtreden. De politie had al gewaarschuwd dat de kans op recidive groot is als de vrouw geen hulp krijgt.