Tiener (16) aangehouden na vondst van dood meisje in vuilniszak

De jongen, die al bekend was bij justitie voor seksueel misbruik, werd gearresteerd in het appartement waar het lichaam is gevonden.

Enkele uren nadat de moeder haar dochter als vermist had opgegeven, ontdekte de politie het meisje in een woning ongeveer 100 meter verderop, melden Franse media over het drama. De jongeman zou zelf contact hebben opgenomen met de politie over het lijk in de woning van zijn moeder. De politieman die het lichaam vond, heeft nog geprobeerd om het kind te reanimeren, maar tevergeefs.

De jongen werd verhoord door agenten en gedroeg zich bijzonder zenuwachtig. Zijn verhaal zat ook vol tegenstrijdigheden, meldt de krant Le Parisien. De 16-jarige, zo bleek ook, had de afgelopen week al meermaals voor problemen gezorgd door andere kinderen lastig te vallen.

Stoornis

De verdachte lijdt aan psychische problemen. Hij zou in de afgelopen dagen onder meer verschillende meisjes op de fiets hebben tegengehouden om hen te overtuigen met hem mee naar thuis te gaan. Hij was nog maar pas weer thuis na een verblijf in een instelling na klachten over het maken van ongepaste seksuele gebaren naar jonge meisjes.

Hoe het meisje is gestorven, wordt momenteel nog onderzocht. De burgemeester van Rambervillers, Jean-Pierre Michel, heeft de ouders van het meisje bezocht. „Ze zijn in shock. Hier zijn geen woorden voor. Het is verschrikkelijk om een kind te verliezen en dan zeker op zo’n manier”, zegt hij.