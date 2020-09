China pakt prominente activist Joshua Wong op: ’Maar ik blijf vechten’

Wong is opgepakt wegens zijn deelname aan een demonstratie vorig jaar oktober tegen een nieuwe wet die het dragen van gezichtsmaskers strafbaar maakt. Maskers werden tot die tijd door betogers gebruikt om hun identiteit te verhullen. Wong is dezelfde middag nog op borgtocht vrijgelaten en moet volgende week voor de rechter komen. Voor zijn deelname aan de demonstratie kan hij maximaal vijf jaar celstraf krijgen en voor het negeren van de anti-maskerwet kan daar nog een jaar bovenop komen.

Lakmoesproef

Wong vindt de timing van zijn arrestatie merkwaardig en vermoedt dat de autoriteiten andere activisten hebben willen intimideren. „De regering wil mensen bang maken en zo voorkomen dat ze aan toekomstige betogingen mee doen”, aldus Wong.

Welke betogingen dan? Activisten zijn van plan om op 1 oktober een protestmars te houden tegen de Chinese invloed in Hongkong. Op die dag viert de Chinese Communistische Partij dat de Volksrepubliek China 71 jaar geleden is opgericht. Tijdens de Chinese verjaardag wordt er wel vaker in Hongkong gedemonstreerd, maar dit jaar is het nog maar de vraag hoeveel mensen de zware straffen van de nieuwe nationale veiligheidswet durven te riskeren. Deze wet verbiedt iedere vorm van opruiing, terrorisme, afscheiding en buitenlandse inmenging in Hongkong. Overtreders kunnen worden uitgeleverd aan Peking en voor de rest van hun leven in de gevangenis verdwijnen.

Jimmy Lai

Eerder zijn mediatycoon Jimmy Lai en Agnes Chow, die samen met Joshua Wong de politieke partij Demosisto oprichtte, opgepakt wegens het overtreden van de nationale veiligheidswet.

Er zijn geen aanwijzingen dat Wong gearresteerd is op basis van de omstreden wet. Hoewel het de derde keer in een jaar tijd is dat Wong is opgepakt, zegt hij zich niet geïntimideerd te voelen. „Ze kunnen ons vervolgen, arresteren en in de gevangenis gooien. Maar ze kunnen niet voorkomen dat wij blijven vechten voor onze vrijheid”, aldus Wong.