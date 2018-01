’Sportapp Strava deelt per ongeluk gevoelige data militairen’

En dat niet alleen, ook de routes van de trainingsrondjes waren tot in detail te zien. De Global Heatmap is bedoeld als leuk extraatje van Strava, maar volgens The Washington Post heeft het per ongeluk zeer gevoelige informatie gedeeld.

Aangezien Strava werkt op basis van gps en satelliet-technologie, kan heel makkelijk de locaties en bewegingen in kaart gebracht worden. Deze data wordt vervolgens door Global Heatmap verzameld en in gebieden waar veel actie is geweest, licht het dan op. Het is overigens geen ’live’-kaart, want de verzamelde data is van 2015 tot en met september 2017.

Details

Logischerwijs is er doorgaans weinig activiteit in de woestijngebieden van Syrië en Irak te aanschouwen, todat er via Global Heatmap ineens opvallende Strava-activiteiten werden opgemerkt door een Australische student. Nathan Ruser (20) wilde puur uit nieuwsgierigheid weten of hij de ’wherabouts’ van de Amerikaanse militairen kon achterhalen. Vandaar dat hij de hotspots op Global Heatmap ging bestuderen. En dat liet hem best geschokt achter.

De soldaten vergaten namelijk hun Strava uit te zetten tijdens het patrouilleren of in de basis rondlopen. En dat liet sporen achter. „Ik was geschokt door de gedetailleerdheid waarmee je alles kan zien. Je kan er zelfs een soort levenspatroon uit afleiden. Dit is een serieus veiligheidsrisico. Je kan zien waar iemand die op zo’n militaire basis leeft, gaat trainen, welke route hij of zij gebruikt. Allerlei informatie die gebruikt kan worden. En iedereen die dat wilde, kon die informatie spotten. Iemand had het hoe dan ook op een bepaald moment wel ontdekt.”

Pentagon

Volgens Strava kunnen gebruikers instellen om hun gegevens te delen of privé te houden. Bij de laatste optie worden de gegevens hoe dan ook niet gedeeld op Global Heatmap. Niet alle soldaten hielden het dus privé, maar wel anoniem.

Het Pentagon vindt het een kwalijke zaak en onderzoekt dan ook de informatie. „We nemen deze situatie zeer ernstig en we bekijken of we extra maatregelen moeten nemen”, zegt een woordvoerster tegen Washington Post.