Uit het leven gerukt door bestuurder op hoge leeftijd: ’Maike is dertig meter meegesleurd’

Binnenland

Fietsster zwaargewond na ongeval in Limburg, automobilist onder invloed

Een fietsster is zondagmiddag zwaargewond geraakt toen ze in het Limburgse Vredepeel door een auto werd geschept. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De politie meldt dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat.