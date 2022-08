Alles wijst op brandstichting islamitisch centrum Veldhoven

Dat vermoeden wordt bevestigd door een filmpje dat bij Omroep Brabant terecht is gekomen. Daarop is te zien dat een gestalte wegrent terwijl op de achtergrond vlammen zijn te zien. De beelden zijn gemaakt door een buurtbewoner. „Die beelden hebben we ook”, zegt de politiewoordvoerder. „En we hebben inmiddels meerdere beelden uit de omgeving. Onderzoek moet uitwijzen wat we daarmee kunnen.”

Islamplanning is een omstreden organisatie met extreem religieuze opvattingen. Deze zomer werd bekend dat de stichting zich wilde vestigen aan de Kruisstraat in Veldhoven. Dat riep fel verzet op van omwonenden. Die startten een petitie op Facebook tegen de komst van de Eindhovense organisatie en die werd al snel massaal ondertekend. De gemeente Veldhoven zegt in contact te staan met de stichting en niets te kunnen doen tegen de komst van de organisatie.

De afkeer bij omwonenden tegen de komst van Islamplanning komt niet uit de lucht vallen. De stichting is vaker negatief in het nieuws geweest vanwege intolerante opvattingen. Zo werd gewaarschuwd voor homoseksualiteit en werden orthodoxe predikers uitgenodigd voor lezingen. Ook kinderen kregen in klasjes les over de opvattingen van de islam zoals de stichting die interpreteert.

Via social media worden lezingen van omstreden predikers gedeeld. De salafistische prediker Mohammed Riani zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen verheerlijken. Vanwege zijn extreem conservatieve religieuze opvattingen zou hij in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdienst AIVD, meldden NRC en Nieuwsuur eerder. De gemeente Eindhoven wilde Islamplanning uit buurthuizen weren, maar de lessen aan kinderen gingen gewoon door.

Islamplanning heeft een relatief grote achterban. Zo zijn er bijna veertigduizend volgers op Facebook en werd er via giften geld ingezameld voor de aankoop van het pand in Veldhoven. Het gaat om een bedrijfspand waar eerder een boksschool gevestigd was en Islamplanning heeft er ruim vier ton voor betaald. De organisatie was na de brand niet bereikbaar voor een reactie.

