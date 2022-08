Brand bij islamitisch centrum in Veldhoven, waarschijnlijk aangestoken

Ⓒ Rico Vogels/Persbureau Heitink

VELDHOVEN - De politie gaat ervan uit dat de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag in het gebouw van een islamitisch centrum aan de Kruisstraat in Veldhoven woedde, is aangestoken. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar het pand is wel beschadigd.