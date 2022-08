Brand in islamitisch centrum Veldhoven met extreem religieuze opvattingen: ’Waarschijnlijk aangestoken’

Door Nico Fassotte

VELDHOVEN - De brand afgelopen nacht in een gebouw van de stichting Islamplanning in het Brabantse Veldhoven is zo goed als zeker aangestoken. Daar gaan politie en brandweer vanuit. Er is alleen materiële schade. Het gebouw is nog niet in gebruik, maar wel al ingericht en de schade is groot. „We vorderen nu camerabeelden bij omwonenden”, zegt een politiewoordvoerder. „Verder doen we forensisch onderzoek en hopen zo meer te weten te komen over deze zaak, waarbij we sterke aanwijzingen hebben dat het om brandstichting gaat.”