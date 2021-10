Zeldzame Maleise tapir geboren in Diergaarde Blijdorp

Het is een vrouwtje. Als alles goed gaat, kunnen bezoekers vanaf dinsdag het diertje en haar moeder Pooh bewonderen. Vader Tygo speelt geen rol bij de opvoeding want tapirs leven solitair.

Tapirs worden erg bedreigd in hun voortbestaan, vooral door het verdwijnen van het oerwoud. In het wild leven Maleise tapirs in Myanmar, Thailand, Cambodja en op Sumatra. In Nederland is de Maleise tapir alleen in Diergaarde Blijdorp te zien.