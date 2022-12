Kabinet stuurt niemand naar Qatar voor wedstrijd Nederland-VS

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door het AD. Het was de laatste dagen onduidelijk of Nederland iemand van het kabinet zou afvaardigen naar de achtste finale tegen de VS. Dat zou mede afhankelijk zijn van de vraag of er een hoge Amerikaanse politicus naar Qatar wordt gestuurd. Als dat vicepresident Kamala Harris zou zijn, had Nederland vanuit diplomatiek oogpunt ook een hoge gast moeten sturen.

Maar dat is waarschijnlijk niet het geval, zo is de verwachting in Den Haag. De VS heeft officieel nog niet bekendgemaakt of en wie er namens Washington naar Qatar gaat. Als Nederland wint van de VS en naar de kwartfinale gaat, zou premier Rutte naar die WK-wedstrijd kunnen gaan. En mocht het elftal van Louis van Gaal de halve finale of de finale bereiken, dan komt ook koning Willem-Alexander in beeld als regeringsafvaardiging.

De Nederlandse delegatie bij het WK is al maanden omstreden. De Tweede Kamer sprak zich in meerderheid uit tegen een afvaardiging. Het kabinet besloot anders, onder meer om de relatie met Qatar niet te beschadigen. De oliestaat is een belangrijke gasleverancier voor Nederland.