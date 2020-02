Sjoemelende notaris voor de rechter

Hem wordt onder meer verduistering van een half miljoen euro, vervalsing van aktes, bankrekeningafschriften en schuldbekentenissen verweten. De grote vraag is: is Bart Voorwinde er zelf? Hij houdt zich al jaren schuil in het buitenland.

Onze verslaggeefster Mascha de Jong volgt de zaak vanaf 09.00 uur.