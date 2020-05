Man bijt agent tijdens rit naar politiebureau Tilburg

De man werd in Gemert aangehouden voor vernieling en mishandeling. De aanhouding ging niet zonder slag of stoot. Hij probeerde de agenten te bijten en te bespugen. De rit naar het politiebureau verliep ook allesbehalve soepel. De verdachte zette hij zijn tanden in het been van een agent. De verwondingen aan het been van de agent vallen mee, laat een politiewoordvoerder aan Omroep Brabant weten.

De rit naar het politiebureau zou zo moeizaam zijn verlopen dat de agenten zich genoodzaakt zagen de auto aan de kant van de weg te zetten en te wachten op assistentie van collega’s. Volgens de omroep zit de man nog vast.