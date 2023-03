Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE ’Zolang nodig is’, is niet hetzelfde als eeuwig ’Biden schiet uit zijn slof tegen Zelenski’: waarom het steeds minder botert

Door Peter Mijlemans

Ⓒ ANP / SIPA Press France

President Joe Biden beloofde steun aan Oekraïne „zolang nodig is.” Naar buiten toe is alles koek en ei tussen de bondgenoten, maar dat beeld is volgens verschillende Amerikaanse media schijn. De wrevel tussen Biden en Zelenski gaat niet alleen over strategie, maar is ook persoonlijk.