Stomdronken automobiliste staat midden op dijk stil

De vrouw had in een helder moment doorgekregen dat ze niet meer in staat was om de auto te besturen. Ze dacht zelf dat ze op de vluchtstrook stil was gaan staan, maar dat bleek dus niet helemaal te zijn gelukt. De agenten moesten haar uitleggen dat de Oostvaardersdijk geen vluchtstrook heeft.

’Inhoud maag door auto verspreid’

Het was de agenten vrij snel duidelijk dat de dame veel te diep in het glaasje had gekeken. „De vrouw was omringd door een wolk van alcoholdamp. De inhoud van haar maag was al deels door de auto verspreid”, schrijft de politie op Facebook.

Op het politiebureau bleek de vrouw bijna zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed te hebben. En dat komt de vrouw duur te staan. Ze is haar rijbewijs kwijt en heeft een rijontzegging van een half jaar. Ook moet ze een boete betalen van 650 euro.