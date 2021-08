Nederland geeft Libanon 10 miljoen, maar wil vooral hervormingen

„Nederland is zeer bezorgd over het lot van de Libanese bevolking: bijna de helft van de Libanezen heeft moeite om aan hun basisbehoeften, zoals voedsel en elektriciteit, te komen. De huidige economische en financiële crisis draagt bij aan deze situatie”, stelde minister Kaag in een verklaring voorafgaand aan de conferentie. Het land heeft bovendien te maken met grote aantallen vluchtelingen uit de politiek instabiele regio. Ze wijst erop dat zij inmiddels een kwart van de bevolking uitmaken.

De Libanese regering trad terug na de explosie in de haven van Beiroet, waarbij ruim tweehonderd doden en duizenden gewonden vielen en een groot deel van de stad werd verwoest. Het is sindsdien niet gelukt om tot een nieuwe, volwaardige regering te komen. „De Libanese politici hebben de sleutel voor echte verandering voor Libanon in handen, maar lijken niet bereid te zijn het algemeen belang voorop te zetten”, zegt Kaag.

Impasse

„Door de huidige politieke impasse en een gebrek aan actie kunnen de hervormingen, waar de Libanese bevolking en internationale gemeenschap om vragen, niet doorgevoerd worden”, aldus de minister. Er zijn daarom vorige week afspraken gemaakt in de Raad voor de Europese Unie over sancties tegen mensen of organisaties die „de democratie of de rechtsstaat in Libanon ondermijnen.” Tot nu staan op de sanctielijst nog geen namen. Kaag verwacht daarover later een besluit van de raad.

De regering trad terug omdat de duizenden kilo’s ammoniumnitraat die ontploften al lange tijd in de haven lagen. Dat kwam de machtshebbers op beschuldigingen van nalatigheid en corruptie te staan. Ook nu nog zou het onderzoek naar de explosie door de autoriteiten tegengewerkt worden.

Een jaar na dato van de explosie worden in Libanon protesten van getroffenen en activisten verwacht. Frankrijk hoopt dat de conferentie die het land samen met de Verenigde Naties heeft georganiseerd op deze dag ten minste 350 miljoen euro oplevert.