Uitslagenkoorts eindexamens naar kookpunt

Marciano Plender vond in de achterbak van zijn moeders auto al feestspullen.

Delft - Het is een zenuwslopende tijd. Naarmate het uur van de waarheid nadert, neemt de stress toe bij de ruim 210.000 eindexamenkandidaten in ons land. Morgen krijgen onze examenvloggers het verlossende telefoontje. Voor mavo-vlogger Marciano komt er nog extra spanning bij: „Ik moet in de ochtend de meningokokkenprik halen!”