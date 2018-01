’Troepen VS vertrekken niet uit Manbij’

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu riep Amerikanen in Manbij zaterdag op er onmiddellijk weg te gaan. Zij werken daar samen met Koerdische strijders, die door de VS worden gezien als partners in de strijd tegen Islamitische Staat. Ankara ziet de Koerdisch-Syrische milities als terroristen.

Amerikaanse manschappen patrouilleren openlijk bij Manbij, zeiden twee Amerikaanse defensiefunctionarissen eerder deze maand tegen CNN. Dat moet voorkomen dat conflicten ontstaan. De bronnen stelden dat door Turkije gesteunde opstandelingen herhaaldelijk hebben geschoten op de Amerikanen.