Ex-tbs’er loopt rechtszaal uit

Voordat de rechters zich konden uitspreken, was de vogel gevlogen. De verdachte was vrij uit voorarrest en kon daarom weglopen uit het gerechtsgebouw. John van T. mag het vonnis van de rechtbank echter in vrijheid afwachten; de rechtbank vond het niet nodig dat hij meteen werd opgepakt, zoals het openbaar ministerie eiste.

Gijzeling

Van T., die al 24 jaar achter slot en grendel zat in een tbs-kliniek vanwege een brute moord, moest voorkomen voor het gijzelen van twee oude mensen. In aanloop naar die zaak was hij op vrije voeten gesteld. Tegen de zin van het openbaar ministerie, dat dus ook eiste dat hij opnieuw en wel meteen achter de tralies moest. Maar Van T. wachtte dat niet af en ging er vandoor. „Dat recht had hij gewoon”, zegt een woordvoerster van het OM.

„Hij was op dat moment vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Het enige dat wij nu willen weten, waar is hij en hoe gaat het met hem?” Of Van T. gevaarlijk is, gezien de eis van tbs in onmiddellijke gevangenneming, wil de woordvoerster niet ingaan. „Daar kan ik geen antwoord op geven.”

Berucht figuur

John van T. (48) is een berucht figuur. Hij heeft op zijn negentiende iemand met 72 messteken omgebracht, omdat die zijn hond geslagen zou hebben. Daarvoor kreeg hij tbs en zat hij 24 jaar vast. Hij ontsnapte ook een paar keer uit instellingen, waaronder de Van Mesdagkliniek.

Maandag moest hij voorkomen voor een gijzeling. Hij huurde in boerderij in het Brabantse Budel. Na onenigheid met de verhuurders, gijzelde en bedreigde hij hen zeer ernstig. Maar hij liet de oude man en vrouw uiteindelijk gaan, waarna een gealarmeerd arrestatieteam hem oppakte. De officier van justitie eiste drie jaar cel en tbs.

’Genezen verklaard’

Volgens zijn advocaat Job Knoester is zijn cliënt genezen verklaard en is een nieuwe tbs-behandeling niet nodig. „Hij is niet gevaarlijk en mocht op dat moment gewoon weggaan. En ook daarna, dus er is niets dat niet klopt”, aldus Knoester. Uiteindelijk besloot de rechtbank dat Van T. inderdaad niet meteen achter slot en grendel hoeft.

Over twee weken volgt de uitspraak in de zaak van de gijzeling.