Kamer wil rapper Donnie niet langer in Koning Toto-reclame

Gokbedrijven zetten steeds vaker artiesten, sporters, influencers en andere bekende Nederlanders in, klaagt de Kamer. Terwijl het hun verboden is om hun reclame te richten op jongeren.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf wil de regels daarom aanscherpen en kreeg steun van een Kamermeerderheid. Die vindt ook dat BN’ers van 25 jaar en ouder alleen hun opwachting mogen maken in gokreclames als is aangetoond dat jongeren zich door hen niet gauw laten leiden.

Zondag met Lubach

Afgelopen zondag besteedde Arjen Lubach aandacht aan de Nederlandse loterijen. „Ook die reclame werkt weer veel te goed”, aldus Lubach over Koning Toto met daarin de rapper. Het stukje marketing won twee gouden Effi’s, de prijs voor de meest effectieve reclame. „Want dankzij Donnie knalde de omzet van Toto omhoog met 50 procent per jaar. En 110.000 nieuwe spelers in de leeftijdscategorie van 18-34 jaar”, vertelde de presentator in zijn show.

Eerder dwong Van der Graaf al af dat reclamespotjes voor de toto en andere gokspelletjes pas na 21.00 uur op televisie mogen worden uitgezonden.