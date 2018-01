Familie ’pornodansers’ doodsbang

Volgens buitenlandse media zitten de toeristen in een geïmproviseerde cel. Hun families zijn „doodsbenauwd”, zo vertelt een van hen tegen Press Association. „Onze ouders doen wat ze kunnen. Het is zaak om goeie moed te houden, totdat we weten wat er gaat gebeuren.”

„We zijn onschuldig”, reageerde de toerist, die spreekt op basis van anonimiteit, vlak na de arrestatie. „Geen idee waarom we opgepakt zijn. Oprecht: het is heel verwarrend. We horen verschillende verhalen van verschillende mensen.”

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Degene die op basis van anonimiteit durft te spreken, vertelt dat er ongeveer dertig politieagenten de feestende groep omsingelde. „Ze kwamen om ons heen staan. Wij waren met ongeveer tachtig tot honderd mensen. Verwarring alom.”

Inmiddels is duidelijk dat de groep is opgepakt vanwege een pornografisch dansfeestje bij het heiligdom Angkor Wat in Siem Reap. In de toeristengroep zit één Nederlander. Ze worden verdacht van ’pornografisch zingen en dansen’. Autoriteiten zeggen dat ze zijn opgepakt wegens activiteiten die ’tegen de waarden van onze cultuur indruisen’.

De Nederlandse reisbranche waarschuwt jongeren wederom: zorg dat je tempels en religies in het verre buitenland respecteert. „Je kunt nu eenmaal niet overal straffeloos uit je bol gaan”, zegt directeur Natasja Eshuis van Travel Trend en NBBS.