Corona na 2,5 jaar in Micronesië aangekomen

Kopieer naar clipboard

De inwoners van Micronesië zijn verplicht gevaccineerd. Ⓒ AFP

PALIKIR - Micronesië is er ruim tweeënhalf jaar lang in geslaagd om corona buiten de deur te houden. Daarmee was de archipel een van de laatste landen ter wereld zonder Covid-besmettingen. Maar nu heeft de ziekte toch toegeslagen op de eilandengroep in de Stille Zuidzee.