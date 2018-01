Heleen Mees: Ik ben erin geluisd

Heleen Mees zegt dat ze erin is geluisd door Willem Buiter, destijds topman van Citi-group. Buiter deed in 2013 aangifte wegens stalking tegen Mees. De econome werd kort daarop gearresteerd. Ze ontsnapte aan een veroordeling door in te stemmen met vrijwillige therapie. Die heeft ze gevolgd.

Maar daarmee blijkt de zaak dus nu niet afgedaan. Ze wil af van de aantekening die ze nu bij justitie heeft.

Nieuwe theorie

Mees is terug met een nieuwe theorie, zo schrijft de New York Post. Ze is naar de rechter gestapt omdat er nieuw bewijs zou zijn dat juist zij werd gestalkt door Buiter. Destijds had ze dat ook gezegd tegen de politie, alleen wilde niemand haar geloven.

De meer dan duizend seksfoto’s waarvan tijdens het proces werd uitgegaan dat ze van Mees waren en waarmee ze Buiter lastig viel, zouden juist door de Nederlandse topman zijn genomen. Dat claimt Mees nu volgens papieren die bij de rechtbank zijn ingeleverd.

Seks via Skype

Heleen Mees zegt dat ze nu bewijs heeft dat Buiter, getrouwd en vader van twee kinderen, via een Skype-verbinding seksfoto’s van haar heeft gemaakt. De twee zouden volgens haar regelmatig video-contact met elkaar hebben gehad en seksspelletjes met dildo’s gespeeld hebben.

De rechtszaak zou volgens haar nu moeten worden heropend.

Baan kwijt

Heleen Mees claimt dat ze door de ’valse beschuldigingen, haar baan als docent bij de New York University te zijn kwijtgeraakt. Niemand wil haar nog aannemen. Bovendien zou ze aan een chronische depressie lijden door de affaire.

Joshua Kirshner, advocaat van de Nederlandse, wilde tegen de New York Post niks zeggen over de nieuwe beschuldigingen.