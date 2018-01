Minister: missie Afghanistan verloopt moeizaam

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse Ministerraad. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Klagende Nederlandse militairen in Noord-Afghanistan hebben gelijk: het is voor de trainingsmissie in Mazar-i-Sharif inderdaad lastig werken. Hun veiligheid is echter niet in het geding, stelt minister van Defensie Ank Bijleveld.