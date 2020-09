LIVE | Onderzoekers: ’Bustrip levert nieuw bewijs voor gevaar aerosolen’

Eén persoon die besmet bleek met het coronavirus maar geen ziekteverschijnselen vertoonde, heeft in een slecht geventileerde Chinese bus enkele tientallen andere passagiers aangestoken. Een aantal daarvan zat niet in de buurt van de bron. Het onderzoek naar de affaire dat dinsdag is gepubliceerd, levert nieuw bewijs voor de mogelijkheid van verspreiding van het virus door de lucht over een grotere afstand.

Veel deskundigen dachten aanvankelijk dat het niet mogelijk was door simpel uit te ademen anderen op meer dan 1,5 meter te infecteren. Later kwamen er aanwijzingen dat aerosolen, minuscule druppeltjes, wel degelijk een gevaar vormden in een omgeving waar de lucht niet wordt ververst.

Het artikel over het voorval uit januari, toen het dragen van mondkapjes nog geen gemeengoed was, staat in het wetenschappelijk blad JAMA Internal Medicine. De busreis naar een boeddhistisch evenement in de Chinese stad Ningbo duurde 50 minuten en werd gemaakt door in totaal 68 personen, verspreid over twee voertuigen.

De onderzoekers denken te weten wie ’patiënt zero’ was omdat hij of zij in contact is geweest met iemand uit Wuhan, de stad waar de coronapandemie begon. Ze slaagden er tevens in te achterhalen in welke bus en op welke stoel de medereizigers indertijd zaten. Iedereen werd getest en 23 van hen bleken positief. Zij zaten allen in dezelfde bus als de besmette persoon, maar zowel helemaal voorin als helemaal achterin.

