145 meldingen bij inspectie van mogelijke fraude coronasubsidies

Dat bevestigt een woordvoerster van de inspectie na een bericht hierover in het AD. Veel meldingen zijn volgens haar binnengekomen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. De meldingen gaan over mogelijke fraude met overheidssteun uit de NOW-, TOGS-, en de TOZO-regeling. Deze regelingen zijn bedoeld voor ondernemers die door corona in problemen zijn gekomen.

Ook bij de Financial Intelligence Unit (FIU), waarmee de SZW samenwerkt, zijn gevallen van mogelijke fraude binnengekomen. Dit leidde twee weken geleden tot de arrestatie van een 25-jarige man op verdenking van het ten onrechte innen van een uitkering uit de TOGS-regeling, aldus de FIU.

De TOGS regeling voorziet in een tegemoetkoming van 4000 euro aan gedupeerde ondernemingen die schade lijden door de coronamaatregelen. Uit onderzoek bleek dat de man een eenmanszaak had maar de afgelopen periode geen onkosten en omzet had gemaakt. Op de dag dat de man de tegemoetkoming ontving, nam hij het bedrag direct volledig in contanten op.