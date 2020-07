Corona is Trumps grootste tegenstander

„Het wordt slechter voordat de situatie verbetert”, erkende president Trump dinsdag tijdens zijn eerste coronapersconferentie in drie maanden. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Joe Biden is Donald Trumps Democratische opponent bij de presidentsverkiezingen op 3 november aanstaande. Er is echter nog een ’tegenstander’ die het de zittende president nog veel moeilijker maakt dan Biden: het coronavirus. En dat is zo’n formidabele tegenstrever dat die iets heel bijzonders heeft gepresteerd wat nog niet veel anderen voor elkaar hebben gekregen: het virus heeft Trump op zijn woorden laten terugkomen.