Overboord geslagen man vermist in IJsselmeer, andere opvarende gered

Het zou gaan om een man die geraakt werd door de giek en daardoor overboord sloeg. De andere opvarende sprong in het water, maar heeft het slachtoffer niet gevonden. Daarop werd besloten de Kustwacht in te schakelen.

Sinds 14.30 uur werd er gezocht met een kustwachtvliegtuig en twee reddingboten, in het gebied tussen vuurtoren De Ven en het Enkhuizer Strand.

Staken

Ondanks de grote zoekactie is de man nog altijd vermist. „Er is best een tijd gezocht”, stelt een woordvoerder van de Kustwacht. „Rond 16.00 uur is besloten de zoekactie te staken.”

De man die in het water sprong is eruit gehaald. De politie heeft het overgenomen van de Kustwacht.