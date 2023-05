Vermiste persoon op IJsselmeer nog niet gevonden

De vermiste persoon was aan het varen op een zeiljacht op het meer, toen hij of zij werd geraakt door een giek en in het water viel. Een tweede persoon die op het zeilschip zat, sprong er achteraan. Diegene kon de drenkeling niet meer vinden, waarna de Kustwacht werd ingeschakeld. Die riep de reddingsdienst in Enkhuizen op. Onder meer een vliegtuig van de Kustwacht en een helikopter hebben gezocht, waarna de politie het overnam.

Ⓒ GLOCALmedia

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen heeft gezocht met sonar, geluidsgolven onder water. Of de vermiste persoon nog leeft, valt volgens de woordvoerster niet te zeggen. „In principe kan alles nog.”